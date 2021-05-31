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Özel isminin anlamı nedir, Özel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Özel isminin anlamı; yalnız bir kişiye, bir şeye ait ya da ilişkin olan demektir. Bu içeriğimizde Özel isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Özel isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Özel isminin anlamı nedir, Özel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Özel isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Özel ismi ne demek, Özel ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Özel isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Özel İsminin anlamı nedir? TDK Özel anlamı:

Özel ismi TDK'da yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal; dikkate değer; benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal; devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı; her zaman görülenden, olağandan farklı; bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî; ayırt edici bir niteliği olan anlamlarında kullanılmaktadır.

Özel İsmi Kuranda geçiyor mu?

Özel ismi Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

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Özel isminin kökeni:

Özel ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Özel isminde 1439 kişi bulunmaktadır.

Özel isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Özel isminin rengi:

Akuamarin

Özel ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Özel isminin Harf Analizi Nedir ?

Özel ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ö : Azimli/bencil

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Özel isminin Numerolojisi Kaçtır?

Özel ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ö : 19

Z : 29

E : 6

L : 15

= 69 Özel İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

Özel ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Özel isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Özel isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ö: 6   Z: 8   E: 5   L: 3 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Özel isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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