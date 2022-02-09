Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı Maaşları

Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı maaşı ortalama olarak aylık 12000_TL'dir. En düşük Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı maaşı 1000_TL, En yüksek ise 23000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3343.01

Meslek Adı :

Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

İdari Sekreterler Ve Yönetici Sekreterleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ofis yönetimi işlemlerini yürütmek,

b) Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütmek,

c) Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapmak,

d) Yönetici için gerekli dokümanları hazırlamak

, e) Toplantı organizasyonu yapmak,

f) Seyahat organizasyonu yapmak,

g) Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırmak ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

Güncel Meslek : EVET

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