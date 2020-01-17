"Özel öğrenci" Ahmet karnesini evinde aldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenci 9 yaşındaki Ahmet Yüzüak, karnesini almanın heyecanını yaşadı.

Kırklareli Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Yüzüak'ın karnesini okul müdürü Olgun Cem Yalduz ile öğretmeni Arzu Şahin Yılmaz evine götürdü.

Anneannesiyle yaşayan Yüzüak, okul müdürünü ve öğretmenini kapıda karşılayarak, öğretmeninin boynuna sarıldı.

Öğretmen Yılmaz, Yüzüak'a karnesini vererek tebrik etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehberlik araştırma merkezinde tanıştığı Ahmet Yüzüak'a gönüllü öğretmen olduğunu söyledi.

Yüzüak'ın grup eğitimine ve okul ortamına hazırlamak amacıyla evde eğitim verdiğini ifade eden Yılmaz, kısa sürede öğrencisinin kendisiyle kaynaştığını belirtti.

Yaklaşık 5 aylık eğitimin sona erdiğini aktaran Yılmaz, "Şuanda çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Ahmet uzun süredir özel eğitim alan bir çocuk. Sonuçlarını çok iyi gördüğümüz bir çocuk. Daha önce destek olmadan yürüyemezken, şimdi kendi başına yürüyebiliyor. Çoğu becerilerini de bağımsızlaştırmaya doğru gidiyoruz. İnşallah dönem sonunda daha iyi olacak. Bugün de buraya dönem sonu değerlendirmesini yapmak için karnesini getirdik." diye konuştu.

Anneanne Bilgi Özdoğan da torununun ilk kez karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA