Özel öğrenciler, meslek öğrenip hayata atılıyor

Elazığ'da bir okulda eğitim gören özel ve otizimli çocuklar konaklama, seyahat hizmeti, mobilya, iç dekorasyon, el sanatları, nakış ve yiyecek içecek hizmetleri atölyelerinde meslek öğrenerek hayata atılıp, iş sahibi oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu, 20 öğretmen ile 104 hafif zihinsel yetersizliği bulunan özel ve otizimli çocuklara eğitim veriyor. Okula başlayan öğrenciler, 1 yıl gözlemlendikten sonra 9'uncu sınıfın sonunda yeteneklerine göre alanlara yönlendiriliyor. Öğrenciler haftanın yarısı akademik ders alırken diğer yarısında ise okulda bulunan konaklama, seyahat hizmeti, mobilya, iç dekorasyon, el sanatları nakış ve yiyecek içecek hizmetleri atölyelerinde meslek öğreniyor. Özverili bir şekilde atölyelerde meslek öğrenen öğrenciler daha sonra alanlarına uygun iş yerlerine yerleştirilerek hayata atılıyor.

Haftanın 5 günü okula geldiğini belirten özel öğrencilerden Musa Yılmaz, "2,5 günü atölyede geçiyorum. Dikiş nakış öğreniyorum. Makine öğrenmek istiyorum. Onu öğreneceğim. Meslek sahibi olacağım" dedi.

Mobilya ve iç dekorasyon atölyesinde çalışan öğrencilerden İlhan Ocak ise, "Biz burada çalışıyoruz. Saat, masa, pencerelik ve kuş kafesi yapmaya çalışıyoruz. Meslek öğrenmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni kendimiz için yapıyoruz. Hocalarımızdan Allah razı olsun onlar da bizim üzerimizde duruyor" diye konuştu.

Konaklama ve seyahat hizmetleri öğrencisi Kadir Oral da, "Burada meslek gelişimi olarak çalışıyorum. 12'inci sınıf öğrencisiyim buradan mezun olup diploma aldıktan sonra bir işe girmeye kararlıyım öyle bir fikrim var" ifadelerini kullandı.

"Amacımız istihdam edilebilmelerine katkı sunmak"

104 kayıtlı öğrencilerini bulunduğunu ve 4 tane atölyeleri olduğunu aktaran okul müdürü Ahmet Yıldırım, "Bunlardan biri konaklama seyahat hizmeti, mobilya ve iç dekorasyon, el sanatları nakış bölümü ve yiyecek içecek hizmetleri. Hafif düzeyde zihinsel engellilere eğitim veren genel meslek teknik eğitim okullarına gidemeyen öğrencilerin devam ettiği bir okulumuz. Burada öğrencilere akademik beceriler veriliyor. Akademik becerilerinin yanında da mesleğe yönelik olarak el becerileri ve mesleki becerileri veriliyor. Bu öğrencilerimiz sınıflarda alanlarıyla ilgili işletmelere giderek beceri eğitimi almaktadırlar. Amaç bu bireylerin kendi özelliklerine göre yetiştirilmeleri ve daha sonraki süreçte istihdam edinmelerine katkı sunmak. Bizim en büyük problemlerimizden biri ülkemizin aslında en büyük problemlerinden biri bu tür özel gereksinimli bireylerimiz kendilerine uygun bir eğitim alamadıkları için birçoğu çalışamıyor" dedi.

"Atanan ve çalışan öğrencilerimiz var"

Öğrencilerin atölyelerde aldıkları eğitimlerle çok rahatlıkla iş bulup çalışacak duruma geleceklerine değinen Yıldırım, "Ama toplumun bu konu da ön yargıları var. Bunlar çalışamaz, yapamaz veya başaramaz deniliyor. Aslında bir çok işi normal bireylerden bazen çok daha iyi şekilde yapabilirler. Yeter ki bu bireylere imkan verelim, güvenelim ve ön yargılarımızı yıkıp bunları sisteme dahil edelim. Amaç dediğimiz gibi burada eğitimleri verip bireylerin özelliklerine uygun eğitimleri verip uygun iş yerlerine yerleştirmek. Bu anlamda E- KPSS sınavları yapılıyor. Geçmiş dönemde bu sınavlara girip atanan ve çalışan öğrencilerimiz var. Bunun dışında yakın zamanda genel müdürlüğümüz ile İş-Kur müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmış durumda. Bununla ilgili bir çalışmaya da başladık, İş-Kur ile ilgili toplantımızı da yaptık. İş ve meslek danışmanları ve bizim rehberlik öğretmenlerimiz alana sanayiye gidip bu öğrencilere uygun iş yerlerini takip edip öğrencileri iş yerlerine yerleştirmeye çalışacaklar. Bu anlamda umarım istihdamı da geliştirmiş olacağız ve sayısını arttırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA