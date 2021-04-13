Özel okulda korona şoku: Çok sayıda öğrenci, öğretmen ve personel...

Koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitime devam eden Osmaniye'deki Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğretmen, öğrenci ve personellerde virüs tespit edildi.

Çok sayıda temaslının da olması nedeniyle okulun karantinaya alınmasına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Yunus Emre Mahallesi Meteoroloji Sokak 3 nolu adreste bulunan Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulunda 05 Nisan 2021 tarihi itibarı ile görev yapan öğretmen ve personellerden 6 pozitif 8 yakın temaslı vaka ve öğrencilerden 1 pozitif 12 yakın temaslı koronavirüs (Covid-19) tanılı vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama okulunda olmaları nedeniyle, bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren merkez ilçede bulunan Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama okulunun karantinaya alınması ve 2 hafta boyunca uzaktan eğitim modülüne geçilerek yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.