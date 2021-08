Özel okullar hazırlıklarını tamamladı! Yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanıyor!

Koronavirüs sürecinde uzun bir süre okullarda sekteye uğrayan yüz yüze eğitim için açıklama yapan Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, yüz yüze eğitim için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyerek Özel Okullarda eğitimin başlama tarihinin 6 Eylül olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında “Yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim olabilecek mi?” sorusuna verdiği "İnşallah olacak. Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze inşallah çalışmaya başlayacaklar" yanıtı okulların açılma takvimini bir kez daha gündeme taşıdı.

23 AĞUSTOS'TA TELAFİ EĞİTİMLER BAŞLIYOR

6 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim, özel okullarda daha erken başlayacak. Özel okullar 23 Ağustos Pazartesi günü telafi eğitimleri kapsamında öğrencilerini çağırıyor. Özel okullarda 6 Eylül’e kadar geçen eğitim öğretim döneminde, öğrencilerin eksik kaldığı konuların işlenmesi planlanıyor.

AÇILIŞ 6 EYLÜL

Özel okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk Sputnik’e süreci şöyle anlattı:

“Okulların açılış tarihleri 6 Eylül olarak açıklandı. Ancak bunun öncesinde resmi veya özel okullar istekleri halinde telafi programları uygulayabiliyor. Özel okullarımız ağırlıklı olarak bu dönemlerde biraz daha yoğunlaştırılmış programlarla öğrencilerini okullara çağırdı.”

Öztürk, yüz yüze eğitime başlaması için özel okullarda alınan hijyen önlemlerini de şöyle anlattı: ''Biz özel okullar pandemi sürecinde sürekli teyakkuz halindeydik. Özel okullarımızın çok ciddi bir kısmı temiz okul belgesi aldı. Bunun için de bazı standartları hayata geçirdik. Bu şartlara göre sınıflarda sosyal mesafe aralıklarını belirledik."

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

"Her öğrenci için maske ve hijyen sağlayıcı ürünlerini oklarımızın belirli yerlerine yerleştirdik. Okullarımıza öğrencilerimiz HES kodları ve ateş ölçerek kabul ediyoruz. Özel okullarda her katta ayrı bir temizlik elemanı bulunuyor. Okullarımızın temizliği konusunda bir eksiğimiz bulunmuyor.

"Özel okulların en önemli müfettişi velileridir. Velilerimiz bu konuda bizi her an teftiş ediyor. Okullarımız olarak her türlü hazırlıklarını tamamlamış durumdayız. Ve 'Okul dışarıdan daha güvenli' diyoruz."