2020-2021 eğitim yılında okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilmişti. Yapılan son açıklamada 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimin başlayacağı, yüz yüze eğitimin ise 28 Eylül'de uygulanacağı duyuruldu. Peki özel okullar içinde tarih aynı mı? Özel okullar ne zaman açılacak 2020?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Bakan Selçuki ''Yeni eğitim öğretim yılını 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlatıyoruz. 21 Eylül'de “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüzyüze eğitimle devam etmeyi planlıyoruz. Ancak bu, tedbirlere ne kadar uyacağımıza bağlı. Hepimizin gayretiyle...'' açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu belirtti.

Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi okullar takvimini uygulayan özel okullar 28 Eylül’de, daha önce valilikten farklı takvim onaylatanlar ise onaylanan tarihlerde açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci imzasıyla gönderilen yazıya göre, 21 Ağustos’tan önce çalışma takvimlerini valiliklere onaylatan özel okullar kendi belirledikleri tarihte eğitim-öğretime başlayabilecek.

Selçuk, ayrıca ''Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.'' dedi.