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Özel okullarda durum ciddi! İflas ediyorlar...

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi özellikle özel okulların sonu oldu. Özel okullar tek tek iflas bayrağını çekiyor. Yüz yüze eğitimin kademeli açılması bir nebze umut olsa da, vaka sayılarının artışa geçmesiyle yeniden kapanma olma ihtimali sürekli akıllarda.

Özel okullarda durum ciddi! İflas ediyorlar...

1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi, en çok eğitimi etkiledi. Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılını aksaklıklarla sürdürüyor. 

15 Şubat itibariyle okulların kademeli ve seyrek sınıflarla açılması özel okulları heyecanlandırdı. Ancak vakaların yeniden artması nedeniyle uzaktan eğitime tekrar bir dönüş olması bekleniyor.

Özel okullar yüz yüze eğitimlere tekrar bir aranın verilmesini akla dahi gelinsin istenmiyor.

Uzaktan eğitim dönemi herkes için zorlu geçse de özel okullarda bu süreç daha da sıkıntılı oldu diyebiliriz.

Bazı özel okullar kapandı. Yüz yüze eğitime tekrar geçilmesi  halinde bu sayının daha da artacağı öngörülüyor. Ancak tek problem bu değil. Benzer bir durum öğrencileri de büyük oranda etkileyecek. Hem eğitim hem de ekonomik anlamda okulların tekrar uzaktan eğitime dönmesi kaygı verici.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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