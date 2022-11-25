Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...

Çoğu insanın mücadele ettiği bir rahatsızlık olan omurga eğriliği ya da bilinen diğer adıyla Skolyoz, önlem alınmadığı ya da herhangi bir tedavi süreci yaşanmadığı sürece ciddi problemlere yol açabilir. Peki Skolyoz tam olarak nedir, türleri nelerdir ve tedavi süreci nasıl ilerler? İşte Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, Skolyoz hakkında merak edilen detaylar...

OMURGA EĞRİLİĞİ “SKOLYOZ”

Birçoğumuzun çevremizdeki insanlara baktığında fark ettiği kemik ve omurga eğriliğinin adı: “skolyoz”… Bu çok önemli rahatsızlıkta önlem alınmadığı takdirde cerrahi müdahale gerekebiliyor.

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Bazı durumlarda şikâyet olmayabilir ama bu tanı ve tedavide gecikmelere neden olabilir. Özellikle ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemeleri gerekir.

Kemik eğriliği ve omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz; yaşamın her döneminde karşımıza çıkabilir. Konjenital nedenlerle olan skolyozda doğumdan itibaren çocuklarda cilt bulguları, belde renk değişikliği, kıllanma artışı ve iskelet kas sistemi bozuklukları görülebilir. İdiopatik skolyozda ise hiçbir bulgu ve şikâyet olmayabilir, bu nedenle tanı almaları gecikebilir.

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KONJENİTAL SKOLYOZ NEDİR ?

Konjenital skolyoz hayatın ilk dönemlerinde ortaya çıkan, hayatın her döneminde tespit edilen bir hastalıktır. İlk 3 yaşta omurga gelişimini tamamlamadığı için görülme ihtimali düşüktür. Konjenital skolyozlu olgularda anne karnında yapılan ultrason¸ hastalıkları gösterme açısından önemlidir. Bu olgularda geniş¸ bir aile öyküsü alınmalı, ailenin diğer bireylerinin tıbbi geçmişleri sorgulanmalıdır. Çocuklarda özellikle üriner sistem, kalp, iskelet sistemi muayenelerinin tam yapılması gerekmektedir. Konjenital skolyozlu kişide şunlar görülür;

1. Bel bölgesinde renk değişikliği,

2. Belde kıllanma,

3. Ayaklarda ve bacaklarda asimetri,

4. İdrar ve böbrek iltihapları.

İDİOPATİK SKOLYOZ NEDİR ?

İdiopatik skolyoz, skolyozların %80’i oluşturmaktadır. İdiopatik skolyozun tanısı, konjenital skolyoza ait nedenler ekarte edildikten sonra konulmaktadır. İdiopatik skolyoz büyüme çağında herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. İdiopatik skolyozlu hastalar aileleri ve çevresi tarafından genellikle tesadüfen fark edilir. Aile tarafından bel ve omuz asimetrisinden, yeni kıyafet seçiminde çocukta omurgada asimetri ve eğrilik olduğu görülür.

İdiopatik skolyozlu çocuklarda tam bir fizik muayenesi yapılmalıdır. Muayenede her iki omuz hizasının aynı olup olmadığına, arkadan bakınca sırtta eğrilik olup olmadığına, sırtta tek tarafta yükseklik olup olmadığına bakılır. Skolyozlu hastada ağrının belirginleşmesi ve artması eğriliğin artış¸ gösterdiğini düşündürür. Görüntüleme yöntemlerinde skolyoz grafisi çok önem taşımaktadır. Skolyozun açısı, eğriliğin ne tarafa doğru olduğu net olarak ortaya konulmaktadır.

SKOLYOZ EVRELERİ NELER VE TEDAVİSİ NASIL OLUYOR?

1. 0-25 dereceye kadar fizik egzersiz, eğer varsa hafif ağrılar için ilaçlarla semptomları gidermek gerekmektedir.

2. 25-40 derece arası skolyozlarda eğer çocukların şikâyeti yoksa ve 6 aylık takiplerde 10 dereceden fazla skolyozda artış¸ olmuyorsa dışarıdan korse tedavisi ve fizik tedavi yöntemleri ile izlemek yeterli olur.

3. 40 dereceden büyük skolyozlarda ise cerrahi düzeltme teknikleri devreye girmektedir.

Derecesi az skolyozlarda fizik tedavi tarafından verilecek egzersizler, yüzme programları, kaslara yönelik elektrostimulasyonların faydalı olduğu gösterilmiştir. Skolyozu tek başına kemik eğriliği olarak düşünmemek gerekir. Bu durumun çocuklarda ve ailelerde yarattığı travmalarda mevcuttur. Özellikle çocuklarda sırtta şekil bozukluğu sosyal çevre ve okulda birtakım olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu yüzden skolyozun erken tanısının konması ve ona yönelik de tedavi yöntemlerinin başlatılması çok önemlidir.

Eğer sizde kendinizde veya yakın çevrenizdeki bir kişide skolyoz olduğundan endişe ediyor iseniz erken tanı için muayeneyi ihmal etmeyin.