Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...

Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorları, birçok insanın ve çevresindekilerin sahip olduğu bir rahatsızlık olan omurga eğriliği ya da tıbbi adıyla Skolyoz hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte Skolyoz ile ilgili detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...

Çoğu insanın mücadele ettiği bir rahatsızlık olan omurga eğriliği ya da bilinen diğer adıyla Skolyoz, önlem alınmadığı ya da herhangi bir tedavi süreci yaşanmadığı sürece ciddi problemlere yol açabilir. Peki Skolyoz tam olarak nedir, türleri nelerdir ve tedavi süreci nasıl ilerler? İşte Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, Skolyoz hakkında merak edilen detaylar...

Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...

OMURGA EĞRİLİĞİ “SKOLYOZ”

Birçoğumuzun çevremizdeki insanlara baktığında fark ettiği kemik ve omurga eğriliğinin adı: “skolyoz”… Bu çok önemli rahatsızlıkta önlem alınmadığı takdirde cerrahi müdahale gerekebiliyor.

Bazı durumlarda şikâyet olmayabilir ama bu tanı ve tedavide gecikmelere neden olabilir. Özellikle ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemeleri gerekir.

Kemik eğriliği ve omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz; yaşamın her döneminde karşımıza çıkabilir. Konjenital nedenlerle olan skolyozda doğumdan itibaren çocuklarda cilt bulguları, belde renk değişikliği, kıllanma artışı ve iskelet kas sistemi bozuklukları görülebilir. İdiopatik skolyozda ise hiçbir bulgu ve şikâyet olmayabilir, bu nedenle tanı almaları gecikebilir.

Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...

KONJENİTAL SKOLYOZ NEDİR ?

Konjenital skolyoz hayatın ilk dönemlerinde ortaya çıkan, hayatın her döneminde tespit edilen bir hastalıktır. İlk 3 yaşta omurga gelişimini tamamlamadığı için görülme ihtimali düşüktür. Konjenital skolyozlu olgularda anne karnında yapılan ultrason¸ hastalıkları gösterme açısından önemlidir. Bu olgularda geniş¸ bir aile öyküsü alınmalı, ailenin diğer bireylerinin tıbbi geçmişleri sorgulanmalıdır. Çocuklarda özellikle üriner sistem, kalp, iskelet sistemi muayenelerinin tam yapılması gerekmektedir. Konjenital skolyozlu kişide şunlar görülür;

1. Bel bölgesinde renk değişikliği,

2. Belde kıllanma,

3. Ayaklarda ve bacaklarda asimetri,

4. İdrar ve böbrek iltihapları.

Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...

İDİOPATİK SKOLYOZ NEDİR ?

İdiopatik skolyoz, skolyozların %80’i oluşturmaktadır. İdiopatik skolyozun tanısı, konjenital skolyoza ait nedenler ekarte edildikten sonra konulmaktadır. İdiopatik skolyoz büyüme çağında herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. İdiopatik skolyozlu hastalar aileleri ve çevresi tarafından genellikle tesadüfen fark edilir. Aile tarafından bel ve omuz asimetrisinden, yeni kıyafet seçiminde çocukta omurgada asimetri ve eğrilik olduğu görülür.

İdiopatik skolyozlu çocuklarda tam bir fizik muayenesi yapılmalıdır. Muayenede her iki omuz hizasının aynı olup olmadığına, arkadan bakınca sırtta eğrilik olup olmadığına, sırtta tek tarafta yükseklik olup olmadığına bakılır. Skolyozlu hastada ağrının belirginleşmesi ve artması eğriliğin artış¸ gösterdiğini düşündürür. Görüntüleme yöntemlerinde skolyoz grafisi çok önem taşımaktadır. Skolyozun açısı, eğriliğin ne tarafa doğru olduğu net olarak ortaya konulmaktadır.

Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...

SKOLYOZ EVRELERİ NELER VE TEDAVİSİ NASIL OLUYOR?

1. 0-25 dereceye kadar fizik egzersiz, eğer varsa hafif ağrılar için ilaçlarla semptomları gidermek gerekmektedir.

2. 25-40 derece arası skolyozlarda eğer çocukların şikâyeti yoksa ve 6 aylık takiplerde 10 dereceden fazla skolyozda artış¸ olmuyorsa dışarıdan korse tedavisi ve fizik tedavi yöntemleri ile izlemek yeterli olur.

3. 40 dereceden büyük skolyozlarda ise cerrahi düzeltme teknikleri devreye girmektedir.

Derecesi az skolyozlarda fizik tedavi tarafından verilecek egzersizler, yüzme programları, kaslara yönelik elektrostimulasyonların faydalı olduğu gösterilmiştir. Skolyozu tek başına kemik eğriliği olarak düşünmemek gerekir. Bu durumun çocuklarda ve ailelerde yarattığı travmalarda mevcuttur. Özellikle çocuklarda sırtta şekil bozukluğu sosyal çevre ve okulda birtakım olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu yüzden skolyozun erken tanısının konması ve ona yönelik de tedavi yöntemlerinin başlatılması çok önemlidir.

Eğer sizde kendinizde veya yakın çevrenizdeki bir kişide skolyoz olduğundan endişe ediyor iseniz erken tanı için muayeneyi ihmal etmeyin.

İlgili Haberler
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorları uyarıyor: Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin belirtileri...
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorları uyarıyor: Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin belirtileri...
Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden gözde zayıflama trendi mide botoksu hizmeti!
Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden gözde zayıflama trendi mide botoksu hizmeti!
Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden evde serum hizmeti!
Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden evde serum hizmeti!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Koca, istifa eden ve istihdam edilen hekim sayısını açıkladı! Müjde de verdi: Binlerce personel alımı yapılacak!
Bakan Koca, istifa eden ve istihdam edilen hekim sayısını açıkladı! Müjde de verdi: Binlerce personel alımı yapılacak!
Trabzon TİSKİ tam donanımlı atık su laboratuvarı kurdu
Trabzon TİSKİ tam donanımlı atık su laboratuvarı kurdu
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorları uyarıyor: Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin belirtileri...
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorları uyarıyor: Ailede kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Kalp krizi geliyor olabilir mi? İşte kalp krizinin belirtileri...
Düzce Ağız ve Diş Sağlı Merkezi Yeni yılda hastane olarak hizmet verecek
Düzce Ağız ve Diş Sağlı Merkezi Yeni yılda hastane olarak hizmet verecek
Son Haberler
Bütün vücuduna yayılan kanseri, akıllı ilaç tedavisiyle yendi!
Bütün vücuduna yayılan kanseri, akıllı ilaç tedavisiyle yendi!
Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...
Özel Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından, çağın hastalığı "Skolyoz" ile ilgili merak edilenler...
Bakan Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndaki son durumu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu
Bakan Akar, Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndaki son durumu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu
Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan sözler! "Toplumda bağışıklık azaldı, bu kış çok hastalık göreceğiz"
Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan sözler! "Toplumda bağışıklık azaldı, bu kış çok hastalık göreceğiz"
Öksürüğe, boğaz ağrısına elveda! Ceviz perdesi suyu hastalıkları şıp diye tedavi ediyor!
Öksürüğe, boğaz ağrısına elveda! Ceviz perdesi suyu hastalıkları şıp diye tedavi ediyor!
Çok Okunanlar
Meteoroloji duyurdu: Yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur ve kar etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji duyurdu: Yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur ve kar etkili olacak! İşte il il hava durumu
Konya'da hayvan katliamı: Sosyal medya ayağa kaktı, belediye açıklama yaptı
Konya'da hayvan katliamı: Sosyal medya ayağa kaktı, belediye açıklama yaptı
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
Murat Çiçek Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir, Evli mi? Biyografisi
Murat Çiçek Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir, Evli mi? Biyografisi
Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!
Kış geldi, hastalıklar arttı: Bu çay sizi gripten uzak tutacak!
Uzmanlardan korkutan açıklama: "Şuan herkeste korona virüs mevcut"
Uzmanlardan korkutan açıklama: "Şuan herkeste korona virüs mevcut"
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var