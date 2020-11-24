Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hediye!

Özel Pendik Bölge Hastanesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24, 25, 26 Kasım'da poliklinik hizmeti alan öğretmenlere %50 indirim sağlanacağının bilgisini verdi.

Koronavirüse karşı aldıkları önlem ve hizmetlerle adından söz ettiren Özel Pendik Bölge Hastanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yaptığı açıklamada “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Tüm öğretmenlerimize küçük de olsa bir hediye vermek istedik. 24,25, 26 Kasımda poliklinik hizmeti alan öğretmenlerimize %50 indirim'' mesajını verdi.

Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Özel Pendik Bölge Hastanesi, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerin sağlıklı ve mutlu bir dönem geçirmesini diledi.