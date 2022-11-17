Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden evde serum hizmeti!

Özel Pendik Bölge Hastanesi evde verdiği sağlık hizmetlerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Hastaneye gidemeyecek kadar rahatsız hastalar için başlatmış olduğu hizmetlere şimdi de evde serum hizmeti ile devam ediyor.

EVDE SERUM HİZMETİ

Hastaneye götürülmesi zor olan hastalar için Evde Serum Hizmetimiz adeta ilaç gibidir. Hem hasta açısından hem de hastanın yakınları açısından son derece kolaylık sağlayan bir yöntemdir. Evde Serum hizmetimizde hastanın kendi evinde sağladığı konfor ile hastane ortamında olduğundan daha verimli bir hizmet alabilmektedir. Hasta evinde olduğu için kendini daha iyi hissedeceğinden hem fizyolojik hem de psikolojik iyileşme süreci hızlanmaktadır.

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Evde serum için kullanılan serumlar damardan verilen ve içinde farklı oranlarda elektrolitler içeren sıvı ilaçlardır. Ayrıca seruma ağrı kesiciler, antibiyotikler ve vitaminler de eklenebilir. Serum takma hizmeti; ameliyat olan, soğuk algınlığı bulunan, yaralı olan, egzersiz ya da sıcak yüzünden susuz kalmış her yaştan hastaya uygulanabilen güvenli ve yaygın bir tedavi yöntemidir. Halsizliği olan ve hatta doktora gitmek için en ufak enerjisi bulunmayan kişiler için evde serum takma hizmeti iyi bir alternatiftir. Hasta neredeyse oraya yani ayağına gidip onun için bu hizmet verilmesi evde sağlık uygulama hizmetlerinden sadece biridir.

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EVDE SERUM HİZMETİ KİMLERE VERİLEBİLİR?

Evde serum takma hizmeti hemşirelik ve buna eşdeğer okullardan mezun olan kişiler tarafından, alanında uzmanlaşmış olan evde bakım hemşireleri tarafından gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan evde bakım hizmeti çalışanının yetkileri dahilinde doktor tarafından reçete edilen serumların takma işlemini gerçekleştirmekteyiz.

PENDİK BÖLGE HASTANESİ EVDE SERUM HİZMETİ İÇİN;

www.evdesaglik.bolgehastanesi.com site adresinden ya da 444 1 455 numaradan evde serum hizmeti ile ilgili bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.