Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden gözde zayıflama trendi mide botoksu hizmeti!

Özel Pendik Bölge Hastanesi, son dönemlerin en favori zayıflama yöntemlerinden biri olan mide botoksu ile, müşterilerine kaliteli ve sağlıklı hizmet sunuyor. İşte mide botoksu ile ilgili merak edilen detaylar...

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Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden gözde zayıflama trendi mide botoksu hizmeti!

Kilo verme ile ilgili problem yaşayanların başvurduğu zayıflama yöntemlerinden biri olan mide botoksu, son zamanlarda popüler olan zayıflama yöntemleri arasında yer alıyor. Mide botoksu ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını arayanlar, iyi bir hastane ve hizmet almak için araştırmalar yapıyor. Biz de sizin için Özel Pendik Bölge Hastanesi'nin mide botoksu hizmeti hakkında detaylar hazırladık. İşte mide botoksu ile ilgili merak edilen detaylar...

MİDE BOTOKSU NEDİR?

Mide botoksu, birçok tedavide kullanılan botilinum (botox maddesi olarak da bilinir) maddesinin endoskopik yöntemle mideye uygulanmasıdır. Bu işlem sonucunda mide boşalım süresinin uzatılması ve açlık hormonunun azaltılması sonucu hastanın kilo vermesi sağlanmaktadır. Kısaca mide kaslarının kasılmasını ve açlık hissiyatını azaltarak kişinin kilo vermesine yardımcı bir yöntemdir. Esasında bu işlemdeki temel amaç, defalarca spor ve diyet denemelerine rağmen kilo verememiş kişilerin, ideal ağırlıklarına sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak, onlara sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıkları kazandırmaktır. Bu işlem kişinin diyete ve spora uyumu olmadan tek başına mucizevi sonuçlar sağlamaz, fakat kişinin diyete ve spora uyumunu ciddi şekilde destekler. Mide botoksu cerrahi bir yöntem değildir ve bu nedenle kesi, dikiş gibi işlemler uygulanmaz.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden gözde zayıflama trendi mide botoksu hizmeti!

MİDE BOTOKSU KİMLERE UYGULANABİLİR?

Mide botoksu, sık sık kilo verme amaçlı diyet ve spor yapan ancak istediği sonuca ulaşamayan ve bu konuda istekli olan kişilere uygulanır. Öncelikle hormonal bozukluğu, mide ülseri, duodenum ülseri olan hastalara uygun tedavi sonrası uygulanmalıdır. Vücut kütle indeksi (BKI) 25’ten yüksek olan, 18-65 yaş arasındaki kişilere uygulanabilir. İdeal kilosunun 15-20 kg üzerinde olan kişiler için oldukça etkili bir yöntemdir.

MİDE BOTOKSU SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Mide botoksu sonrası sadece yarım saat sonra kişiler gündelik rutinine dönebilmektedir. İşlem sonrası herhangi bir ağrı, bulantı gibi semptomlar genel olarak gözlenmez. Mide botoksu etkisini 12. günden sonra göstermeye başlar ve etki süresi kişiye bağlı olmakla beraber 6 ay devam etmektedir. Bu süreçte kişi beslenme uzmanı ile uygun bir beslenme rejimine başlamalı ayrıca düzenli fiziksel aktivite alışkanlıkları edinmelidir. Bu sayede kişiye göre değişmekle birlikte ayda 4-8 kg arası kilo kaybı görülmektedir. Mide botoksu ile ilgili yapılan çalışmalar, kişilerde aylık 4 -12 arasında kilo kaybı sağlandığını göstermektedir. Bu kilo kaybı tamamen kişinin uyumu ile ilişkilidir.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden gözde zayıflama trendi mide botoksu hizmeti!

MİDE BOTOKSU ÖNCESİ SÜREÇ

Mide botoksu için hastanemize başvurmak isteyen kişiler, öncelikle işlemi gerçekleştirecek uzman hekim ile görüşmeli ve hekim tarafından yönlendirilerek beslenme uzmanı tarafından da değerlendirilmelidir. Kişiye uygun beslenme rejimi oluşturulmalı ve vücut analizi yapılmalıdır. Yeme davranış bozukluğu mevcut ise tedavi edilmelidir. Buna ek uygun fiziksel aktivite programı profesyonel kişiler tarafından oluşturulmalıdır. Hepsinden önce kişi gerçekten kilo verme konusunda istekli olmalıdır.

Mide botoksu ile ilgili merak ettiğiniz diğer tüm detayları, Özel Pendik Bölge Hastanesi'ni arayarak öğrenebilirsiniz.

Tel: 0216 585 32 00

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden gözde zayıflama trendi mide botoksu hizmeti!

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