Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden hastaları sevindirecek haber! Evde röntgen hizmeti sunuyor!

Özel Pendik Bölge Hastanesi, hastaneye gelemeyecek hastalar için özel olarak evde röntgen hizmeti sunuyor.

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Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden hastaları sevindirecek haber! Evde röntgen hizmeti sunuyor!

Sağlık alanındaki yenilikleri takip ederek hastalar için yeni fırsatlar ve kolaylıklar sunan Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden hastaneye gelemeyecek olan hastalar için verdiği hizmetler her geçen gün artıyor. Evde röntgen hizmeti ile hastaların hastaneye gelemeyecek olan hastalara şifa oluyor.

EVDE RÖNTGEN VE EKG ÇEKİLMESİ

Tıp alanında uzman teknisyenler tarafından çekilen Röntgen ya da EKG, pek çok rahatsızlığın nedenini ortaya koymakla beraber tedavi yöntemleri ve tedavi süreçlerinde belirleyici role sahiptir. Son teknoloji mobil cihazlar ile birlikte artık evde de yapılabilmektedir.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden hastaları sevindirecek haber! Evde röntgen hizmeti sunuyor!

RÖNTGEN NEDİR?

Bazı rahatsızlıkların nedenlerini anlayabilmek ve bu doğrultuda bir tedavi süreci belirlenmesini sağlayan, kişinin pek çok doku veya kemiğin görüntülenmesi röntgen sayesinde mümkün olabilmektedir. Tamamen ağrısız bir teknik olup, saniyeler içerisinde sonuç alabilmeyi mümkün kılmaktadır. Röntgen için hastaneler veya tıp polikliniklerinde özel odalar bulunmaktadır. Bu odalarda iç organlarının görüntülenecek olan kısmının cihaza yansıtılması suretiyle birkaç dakika gibi kısa bir süre içerisinde röntgen çekilme işlemi tamamlanmaktadır. Bu işi ise uzman teknisyenler yapmaktadır. Aynı işlem son derece gelişmiş mobil röntgen cihazlarıyla artık evde de yapılabilmektedir. Daha sonra röntgen, doktora gösterilmekte ve onun görüşleri doğrultusunda tedavi süreci başlatılmaktadır.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden hastaları sevindirecek haber! Evde röntgen hizmeti sunuyor!

EKG NEDİR?

EKG, özellikle kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ve kalbin ritmini anlık olarak kayıt eden cihaza verilen isimdir. Pek çok kalp ve damar rahatsızlığının kaynağı ve en uygun tedavi yöntemi EKG’den alınan sonuçlara göre belirlenmektedir.
EKG tamamıyla ağrısız ve acısız bir yöntemdir. Hiçbir yan etkisi yoktur ve sunduğu verilerdeki hata payı sıfıra yakındır. EKG çekilme süresi ise 3 ila 5 dakika arasında değişmektedir. İhtiyacı olanhastalara evde EKG çekilmesi hizmeti verilmektedir.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden hastaları sevindirecek haber! Evde röntgen hizmeti sunuyor!

RÖNTGEN VE EKG TEDAVİ YÖNTEMİ MİDİR?

Röntgen ve EKG hakkında her ikisinin de bir tedavi yöntemi olduğu konusunda düşülen yaygın bir hata vardır. Röntgen ve EKG bir tedavi yöntemi değildir. Her ikisinden de elde edilen veriler doğrultusunda nasıl bir tedavi yöntemi belirleneceği konusunda etkili sonuçlar veren araçlardır.
Hastanemizin Evde Sağlık Hizmetleri Bölümümüzü arayarak Evde Röntgen ve EKG Çekilmesi hizmetimiz konusunda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

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