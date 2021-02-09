Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara büyük kampanya! O muayeneler ücretsiz olacak

Özel Pendik Bölge Hastanesi alınan yeni kararlar doğrultusunda SGK'lı hastalara belirlenen bölümlerde gerçekleşen muayenelerinde ücret alınmayacağı bilgisi verildi.

Vatandaşların sağlık problemlerini, tetkik ve laboratuvar sonuçlarını en hızlı biçimde ve güvenilir olarak karşılayan yaptığı yenilikler ve uzman ekibinin başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Özel Pendik Bölge Hastanesi, yeni alınan kararlar doğrultusunda Kalp Damar Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları, Ağız ve Diş Sağlığı bölümlerinde ve diyetisyen görüşmelerinde SGK'lı hastalardan muayene ücreti alınmayacağını açıkladı.

MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Mart ayının sonuna kadar sürecek bu kampanya çerçevesinde vatandaşlara hizmet verecek olan Özel Pendik Bölge Hastanesi, vatandaşlara hizmet güvenirliliğinin her daim sağlanacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı aldığı tedbirler doğrultusunda e- danışma hizmetini devreye sokan Özel Pendik Bölge Hastanesi, bu yeni sistem ile vatandaşların sağlık sorunlarını ve tahlil sonuçlarını uzman doktorlara aktarılabileceğinin güvencesini vermişti.