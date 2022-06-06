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Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara büyük kampanya! O muayeneler yarı yarıya indirimli olacak!

Uzman kadrosuyla sağlık sektöründeki çalışmalarına ara vermeden sürdüren Özel Pendik Bölge Hastanesi, yaptığı son açıklamaya göre SGK'lı hastalardan, aynı gün içinde ikinci kez muayene olacak kişilere yüzde elli indirim uygulanacağını açıkladı.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara büyük kampanya! O muayeneler yarı yarıya indirimli olacak!

Özel Pendik Bölge Hastanesi, vatandaşlara sevindiren kampanyayı duyurdu. Bölge Hastanesi, alınan yeni kararlar doğrultusunda SGK'lı hastalara aynı gün içinde ikinci kez yapılan muayenelerde yarı yarıya indirim uygulanacağını açıkladı.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara büyük kampanya! O muayeneler yarı yarıya indirimli olacak!

SGK'LI HASTALARDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Vatandaşların sağlık problemlerini, tetkik ve laboratuvar sonuçlarını en hızlı biçimde ve güvenilir olarak karşılayan yaptığı yenilikler ve uzman ekibinin başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Özel Pendik Bölge Hastanesi, yeni alınan kararlar doğrultusunda, aynı gün içinde ikinci kez muayene olanlara yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. 

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara büyük kampanya! O muayeneler yarı yarıya indirimli olacak!

HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR GEÇERLİ

Bölge Hastanesi'nin, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, ikinci muayenelerde ve SGK'lı hastalarda geçerli olacak indirimin, Haziran ayının sonuna kadar olacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aynı gün yapacağınız 2. muayenede %50 indirim uygulanacaktır. 30.06.2022 tarihine kadar SGK'lı hastalarda geçerlidir."

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara büyük kampanya! O muayeneler yarı yarıya indirimli olacak!

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