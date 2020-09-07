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  3. Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara ''farksız'' yenilik!

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara ''farksız'' yenilik!

Özel Pendik Bölge Hastanesi yeni açıkladığı duyuru ile yaptığı yenilik kapsamında diş, diyetisyen ve fizik tedavi branşlarında fark ücreti alınmayacağını açıkladı. Hastane ayrıca aynı gün içerisinde 2. poliklinik muayenesinde %20 indirim olacağının da bilgisini verdi.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara ''farksız'' yenilik!

Vatandaşların sağlık problemlerini, tetkik ve laboratuvar sonuçlarını en hızlı biçimde ve güvenilir olarak karşılayan Özel Pendik Bölge Hastanesi alınan yeni kararlar doğrultusunda SGK'lı hastalardan diş, diyetisyen ve fizik tedavi branşlarında fark ücreti alınmayacağını belirtti. Bunun yanında aynı gün içerisinde 2. poliklinik muayenesinde %20 indirim sağlanacağını da açıkladı. 

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı aldığı tedbirler doğrultusunda e- danışma hizmetini devreye sokan Özel Pendik Bölge Hastanesi, bu yeni sistem ile vatandaşların sağlık sorunlarını ve tahlil sonuçlarını uzman doktorlara aktarılabileceğinin güvencesini vermişti. 

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara ''farksız'' yenilik!

HASTANEYE GİTMEYE GEREK KALMAYACAK

Bu sayede vatandaşlar artık hastaneye gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden sağlık problemlerini, tetkik ve laboratuvar sonuçlarını uzman hekimlere danışabilecek ve onların bilgi ve tavsiyelerini alabileceklerdi.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden SGK'lı hastalara ''farksız'' yenilik!

2. MUAYENEYE %20 İNDİRİM

Özel Pendik Bölge Hastanesi, şimdilerde yaptığı yenilikle SGK'lı hastalara diş, diyetisyen ve fizik tedavi branşlarında fark ücreti alınmayacağının müjdesini verdi. Ayrıca tedavi için aynı gün içerisinde 2. poliklinik muayenesine de %20 indirim sağlanacağını belirtti.

 

Okan Gül
Video Editörü


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