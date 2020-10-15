Koronavirüs sürecinde hasta vatandaşların her türlü sağlık ihtiyaçlarına cevap veren Özel Pendik Bölge Hastanesi, yurtdışına gidecek kişilerin koronavirüs testlerinin ise T.C. Sağlık Bakanlığı'nca özel olarak hazırlanmış bölümlerinde uygulanabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse karşı aldığı tedbirler doğrultusunda e- danışma hizmetini devreye sokan Özel Pendik Bölge Hastanesi, bu yeni sistem ile vatandaşların sağlık sorunlarını ve tahlil sonuçlarını uzman doktorlara aktarılabileceğinin güvencesini vermişti.

HASTANEYE GİTMEYE GEREK KALMAYACAK

Bu sayede vatandaşlar artık hastaneye gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden sağlık problemlerini, tetkik ve laboratuvar sonuçlarını uzman hekimlere danışabilecek ve onların bilgi ve tavsiyelerini alabileceklerdi.

2. MUAYENEYE %20 İNDİRİM

Özel Pendik Bölge Hastanesi, şimdilerde yaptığı yenilikle SGK'lı hastalara diş, diyetisyen ve fizik tedavi branşlarında fark ücreti alınmayacağının müjdesini verdi. Ayrıca tedavi için aynı gün içerisinde 2. poliklinik muayenesine de %20 indirim sağlanacağını belirtti.

YURTDIŞI UÇUŞU ÖNCESİ COVİD-19 TANI TESTİ

Özel Pendik Bölge Hastanesi yaptığı yeni duyuruda yurtdışı uçuşları öncesi vatandaşların Covid-19 PCR tanı testlerini T.C. Sağlık Bakanlığı’nca akredite olmuş bünyesinde yaptırabileceklerinin müjdesini verdi.