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  3. Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden yurtdışı uçuşu öncesi COVİD testi uygulaması!

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden yurtdışı uçuşu öncesi COVİD testi uygulaması!

Tüm dünyada etkisi görülen koronavirüs salgıyla mücadeleyi deneyimli kadrosuyla sürdürmeye devam eden Özel Pendik Bölge Hastanesi, salgın süresince yurtdışına uçuş gerçekleştirecek vatandaşların COVİD-19 PCR tanı testlerini T.C. Sağlık Bakanlığı'nca özel olarak denetlenen bünyesinde gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden yurtdışı uçuşu öncesi COVİD testi uygulaması!

Koronavirüs sürecinde hasta vatandaşların her türlü sağlık ihtiyaçlarına cevap veren Özel Pendik Bölge Hastanesi, yurtdışına gidecek kişilerin koronavirüs testlerinin ise T.C. Sağlık Bakanlığı'nca özel olarak hazırlanmış bölümlerinde uygulanabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse karşı aldığı tedbirler doğrultusunda e- danışma hizmetini devreye sokan Özel Pendik Bölge Hastanesi, bu yeni sistem ile vatandaşların sağlık sorunlarını ve tahlil sonuçlarını uzman doktorlara aktarılabileceğinin güvencesini vermişti. 

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden yurtdışı uçuşu öncesi COVİD testi uygulaması!

HASTANEYE GİTMEYE GEREK KALMAYACAK

Bu sayede vatandaşlar artık hastaneye gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden sağlık problemlerini, tetkik ve laboratuvar sonuçlarını uzman hekimlere danışabilecek ve onların bilgi ve tavsiyelerini alabileceklerdi.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden yurtdışı uçuşu öncesi COVİD testi uygulaması!

2. MUAYENEYE %20 İNDİRİM

Özel Pendik Bölge Hastanesi, şimdilerde yaptığı yenilikle SGK'lı hastalara diş, diyetisyen ve fizik tedavi branşlarında fark ücreti alınmayacağının müjdesini verdi. Ayrıca tedavi için aynı gün içerisinde 2. poliklinik muayenesine de %20 indirim sağlanacağını belirtti.

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden yurtdışı uçuşu öncesi COVİD testi uygulaması!

YURTDIŞI UÇUŞU ÖNCESİ COVİD-19 TANI TESTİ

Özel Pendik Bölge Hastanesi yaptığı yeni duyuruda yurtdışı uçuşları öncesi vatandaşların Covid-19 PCR tanı testlerini T.C. Sağlık Bakanlığı’nca akredite olmuş bünyesinde yaptırabileceklerinin müjdesini verdi.

Okan Gül
Video Editörü


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