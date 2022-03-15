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  3. Özel Pendik Duygu Müzik Anaokulu öğrencileri Tıp Bayramında Başhekim Dr. Salih Çalık'ı ziyaret etti

Özel Pendik Duygu Müzik Anaokulu öğrencileri Tıp Bayramında Başhekim Dr. Salih Çalık'ı ziyaret etti

Özel Pendik Duygu Müzik Anaokulu öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramında Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık'ı ziyaret etti.

Özel Pendik Duygu Müzik Anaokulu öğrencileri Tıp Bayramında Başhekim Dr. Salih Çalık'ı ziyaret etti

14 Mart Tıp Bayramı pandeminin getirdiği zorlukların başarıyla aşılmasının ardından tüm ülkede kutlandı.

Bu kapsamda Özel Pendik Duygu Müzik Anaokulu Müdürü İlknur Budak, okul öğretmenleri ve öğrencileri Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık'ı bu süreçteki özverili çalışmalarından dolayı ziyaret ederek iyi dileklerini sundu.

OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMENLERDEN MESAJ

Özel Pendik Duygu Müzik Anaokulu Müdürü İlknur Budak ve öğretmenleri, "Zorlu şartlara rağmen tüm sabır ve özverileriyle çalışan başta Başhekim Dr. Salih Çalık ve doktor velilerimizin 14 Mart Tıp Bayramını Kutlamak için çocuklarımızla ziyarette bulunduk. Kendilerine tüm çalışmaları için teşekkürlerimizi sunduk." mesajında bulundu.

Özel Pendik Duygu Müzik Anaokulu öğrencileri Tıp Bayramında Başhekim Dr. Salih Çalık'ı ziyaret etti

Gül Erdoğan
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