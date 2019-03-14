Özel sektörün dış borçları Ocak sonunda 1.9 milyar dolar azaldı

Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları, yılın ilk ayında, toplam 1 milyar 914 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, özel sektörün Ocak sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli dış kredi borcu 414 milyon dolar azalarak 210.1 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu da 1.5 milyar dolar azalarak 13.8 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, bankaların kredi borçlanmaları 763 milyon dolar azalırken, tahvil borçlanmaları 675 milyon dolar artışla 29.2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 245 milyon dolar azaldı, tahvil stoku bir değişim göstermeyerek 4.2 milyar dolar düzeyinde.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 12 milyon dolar azalırken, tahvil stoku önemli bir değişim göstermeyerek 6.5 milyar dolar düzeyinde.

Aynı dönemde kısa vadeli kredi borçlara ilişkin, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.4 milyar dolar azalışla 8 milyar dolara inerken; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 47 milyon dolar artışla 3.3 milyar dolara yükseldi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1 milyar dolar azalarak 145.7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.7 milyar dolar azalarak 13.2 milyar dolara geriledi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, 210.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun;

- yüzde 48.8'i finansal kuruluşların,

- yüzde 51.2'si de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 13.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun;

- yüzde 71.6'sını finansal kuruluşların,

- yüzde 28.4'ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68.8 milyar dolar oldu.

DHA