Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Temmuz’da 155,2 milyar dolara geriledi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 155,2 milyar dolar oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Temmuz’da 155,2 milyar dolara geriledi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 155,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 155,2 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,4 milyar dolar azalarak 146,3 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 828 milyon dolar artarak 9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 48 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar dolar azalışla 12,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 88 milyon dolar artmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 344 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 898 milyon dolar azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 601 milyon dolar artışla 1,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar artarak 103,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 376 milyon dolar artarak 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 146,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,7'sinin dolar, yüzde 36,5'inin Euro, yüzde 2,0'ının Türk lirası ve yüzde 2,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,2'sinin dolar, yüzde 36,8'inin Euro, yüzde 17,5'inin Türk lirası ve yüzde 6,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 146,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 65,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 24,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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