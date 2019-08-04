Özel Sporcu Muhsine Gezer ikinci kez dünya şampiyonu

Özel sporcu Muhsine Gezer, Para Atletizm Gençler U17 Dünya Şampiyonası atletizm branşında ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde düzenlenen Para Atletizm Gençler U17 Dünya Şampiyonası'nda özel sporcu Muhsine Gezer, T20 kategorisinde 1500 metrede 5.11 derecesi ile dünya şampiyonu oldu.

Gezer, 400 metrede de altın madalya kazanmıştı.

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DHA