Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'te 16-21 Eylül tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki sporcu, İsveç'e ulaştı.

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Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'e gitti. 16-21 Eylül tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki sporcu, İsveç'e ulaştı. Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi masa tenisinde Ebru Acer ve Sümeyra Türk temsil edecek. (FOTOĞRAFLI) DHA



