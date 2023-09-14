Özel sporcuya özel karşılama

İtalya'da düzenlenen organizasyonda gülle atmada Avrupa Şampiyonu olan özel milli sporcu Münevver Yılmaz'ı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek mehteran takımı ile karşılanıp, otomobili ile Yılmaz'a şehir turu attırdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Özel sporcuya özel karşılama

İtalya'da düzenlenen organizasyonda gülle atmada Avrupa Şampiyonu olan özel milli sporcu Münevver Yılmaz'ı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek mehteran takımı ile karşılanıp, otomobili ile Yılmaz'a şehir turu attırdı.

Başkan Zeybek, İtalya'da düzenlenen organizasyonda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Münevvere Yılmaz için özel bir karşılama programı düzenledi. Afyonkarahisar Belediyesi önünde mehter takımıyla karşılanan şampiyonun mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Zeybek, belediye personeli ve vatandaşların alkışları ve mehter marşı eşliğinde, coşkuyla karşılanan Yılmaz, bir kez daha Afyonkarahisar ve Türkiye'nin gururu oldu. Makam aracı ile evinden alınan Yılmaz şehri turlarken sevgi gösterilerine, el sallayarak karşılık verdi. Yılmaz'ın göğüsleri kabarttığını söyleyen Başkan Zeybek, spora ve sporcuya her daim destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Zeybek konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Milli sporcumuz Münevvere Yılmaz kendisine olan inancımızın karşılığını Avrupa Şampiyonluğu ile taçlandırarak bizleri gururlandırdı. İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gülle atma dalında Avrupa Şampiyonu olan münevvere, 2 gümüş ve 2 de bronz madalya kazanmayı başardı. Türk milletini ve Afyonkarahisar halkını gururlandıran şampiyonumuzu biz de özel bir törenle karşılamak istedik. Mutluluğuna ortak olduğumuz milli sporcumuza nice başarılar diliyorum."

Seneye yeni rekor kıracağız

Tüm rekorları kırdığını söyleyen milli sporcu Münevvere ise "İnşallah seneye Antalya'da tekrar rekorları kıracağız. Hocamın emeklerinin karşılığını verdik. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

21 ülkeden toplamda 514 sporcunun katıldığı şampiyonada Yılmaz gülle atma branşında kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek Avrupa Şampiyonu oldu. Bin 500 metre koşuda, Avrupa 2'cisi, bin 500 metre yürüyüşte Avrupa 2'cisi, 800 metre koşuda Avrupa 3'cüsü, cirit atmada Avrupa 3'cüsü olarak toplamda 1 altın 2 gümüş 2 bronz madalya elde etti.

Özel sporcuya özel karşılama

Özel sporcuya özel karşılama

Özel sporcuya özel karşılama

Özel sporcuya özel karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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