 Özel Tuzla Kale Anaokulu'ndan çocukların psikolojilerine tam destek

Türkiye'de koronavirüs salgınından dolayı eğitime ara verilen şu günlerde Özel Tuzla Kale Anaokulu müdür ve müdür yardımcısı, çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla sosyal mesafeyi koruyup, palyaço kıyafeti giyerek çocukları eğlendirdi.

Cordella sitesinin bahçesinde düzenlenen bu etkinlik çocukların ruhen ve bedenen gelişmesine olumlu etki gösterdiği kadar onların bu süreçteki psikolojilerine de katkı sağladı. Site sakinleri ve öğrenci velileri de balkonlarından bu etkinliğe alkışlarıyla tempo tutturdular.

Özel Tuzla Kale Anaokulu yetkilisi; "Kale Anaokulu olarak çocuklarımıza sosyal mesafeyi koruyarak ve önlemlerimizi alarak dans ve eğlenceli oyunlar oynadık. Kısa bir sürede olsa onların ruhlarına dokunup gözlerindeki mutluluğu görmek bizleride mutlu etti." dedi. Velilerin de memnun kaldığı uygulamada çocukların özellikle bu dönemde morallerinin yüksek tutulmasının önemine dikkat çekildi.