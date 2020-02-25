Özel Tuzla Kale Koleji'nden devlet okullarına büyük katkı

İçinde barındırdığı tüm etkinlik alanlarını devlet okulları ve anaokullarıyla paylaşan Özel Tuzla kale Okulları, akademik alanda başarı sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Atatürk İlkokulu’nda Planeteryum etkinliği düzenleyen Kale Koleji, Cordella Anaokulu’nda ise Geri Dönüşüm Partisi etkinliği düzenledi.

Özel Tuzla Kale Koleji, topluma değer katan, üretimde bulunan, yaşantılarında fark yaratan, akademik başarısı yüksek bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinmişken, sosyal ve fiziksel aktivitelerle de öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Özel Tuzla Kale Koleji, bu amaçla Tuzla’da bulunan uzak ve yakın devlet okullarına ve anaokullarına kapısını sonuna kadar açarak, onlarla da tüm faaliyet alanlarını paylaşıyor.