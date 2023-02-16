Ozenc Akdag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozenc Akdag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozenc Akdag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozenc Akdag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozenc Akdag 26 Temmuz 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Özenç Akdağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozenc Akdag Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozenc Akdag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ozenc Akdag'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozenc Akdag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozencakdagg/

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Ozenc Akdag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozenc Akdag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ozenc Akdag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozenc Akdag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2014 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2015 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U19

8 Eylül 2017 yılında Göztepe U21

26 Eylül 2019 yılında Sarayköy Spor

14 Şubat 2020 yılında Bilinmiyor

26 Mart 2021 yılında Çiğli Belediye

23 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

Ozenc Akdag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozenc Akdag şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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