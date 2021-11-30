AK Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Özer Aksoy'dan acı haber geldi. Aksoy, basında çıkan haberler sonrası merak konusu oldu. Peki Özer Aksoy kimdir? Kaç yaşındaydı? | AK Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Özer Aksoy neden öldü? İşte ayrıntılar...

ÖZER AKSOY KİMDİR?

Özer Aksoy AK Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 68 yaşındaki Aksoy, bugün Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen tarfik kazasında hayatını kaybetmiştir.

AK PARTİ GERMENCİK İLÇE BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZER AKSOY NEDEN ÖLDÜ?

Olay bugün saat 08.00 sıralarında Aydın'ın İnciliova ilçesinde Aydın-İzmir Karayolu İncirliova Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Germencik’ten Efeler istikametine seyir halinde olan Kürşat Şengezer'in sürdüğü 09 DB 672 plakalı ambulans hastayı yetiştirmek amaçlı kırmızı ışıkta geçti. Ambulans, o sırada kendisine yeşil ışık yanması dolayısıyla harekete geçen AK Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Özer Aksoy'un kullandığı otomobile çarptı.

Çarpışmanın ardından ambulansın sürüklediği otomobil ise Ahmet Unuz yönetimindeki 09 AAF 701 plakalı minibüse çarptı.

Kazada sağlık görevlisi Bekir Durmuş ile otomobil şoförü Aksoy yaralandı.

Yaralılar ve ambulanstaki hasta olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere taşındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özer Aksoy burada yapılan müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Özer Aksoy’un AK Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.