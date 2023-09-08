Özer kardeşlere toplam 26 milyar 615 milyon lira adli para cezası

Kripto para borsası "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında dün mahkeme heyeti kararını açıklamıştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Özer kardeşlere toplam 26 milyar 615 milyon lira adli para cezası

Kripto para borsası "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında dün mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Mahkeme, 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Özer kardeşlere, 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası ödenmesine hükmetti.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına dün devam edilmişti. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşması yaklaşık 11 saat sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Fatih Özer'i, ağabeyi Güven Özer'i ve ablası Serap Özer'i, "Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 16 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verirken 4 sanığı kararla birlikte tahliye etti.

Toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin adli para cezası

Mahkeme ayrıca, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'i 8 milyar 871 milyon 675 bin lira adli para cezasına da çarptırdı. Özer kardeşler toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaların bir kısmının 24 eşit taksit halinde birer ay arayla ödenmesine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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