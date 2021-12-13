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Özerkleşme ne demek, TDK'ya göre Özerkleşme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Özerkleşme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Özerkleşme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Özerkleşme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Özerkleşme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Özerkleşme ne demek, TDK'ya göre Özerkleşme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Özerkleşme ne demek? Özerkleşme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi özerkleşme kelimesi. Peki özerkleşme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre özerkleşme nedir, özerkleşme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÖZERKLEŞME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Özerkleşme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre özerkleşme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özerkleşmek durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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