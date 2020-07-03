Özgan: "Kozan’a hizmet yapma gayretimiz devam edecek"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Kozanımıza hizmet ve kalıcı eserler yapma gayretimiz devam edecek" dedi.

Kozan Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Kovid-19 salgını nedeni ile 98 gün sonra yeniden toplanan ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın başkanlık yaptığı toplantıda, 21 gündem maddesi görüşüldü.

İlk gündem maddesi Kozan Belediyesi'ne alınacak 1 greyder, 3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 500 adet çöp konteynırı alınması oldu.

2019 yılında meclis üyelerinin tamamı tarafından İller Bankası'ndan alınacak kredi ile ilgili Başkan Özgan'a borçlanma yetkisi verilmişti. Bunun üzerine İller Bankası, kararın 2019 yılına ait olduğu, 2020 yılı için ayrıca meclis kararının alınması gerektiği belirtmesi üzerine yeniden meclis gündemine gelen karar bu defa Cumhur ittifakı meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.

Diğer bir gündem maddelerinden biri olan 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, geçmiş 10 yıldaki gibi Kozan'a hizmet etme amacında olduğunu ifade ederek, "Kozanlı vatandaşlara hizmet için alınacak olan iş makineleri ve çöp konteynırları alımına daha önce Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından evet dedikleri bu karara neden hayır dedikleri anlaşılmamakta birlikte alınan bu kararı Kozanlı vatandaşların vicdanına bırakıyoruz. Bu imkanlara rağmen Kozanımıza hizmet ve kalıcı eserler yapma gayretimiz devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA