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Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler

İstanbullu Gelin, Ihlamurlar Altında, Eşref saati gibi dizilerde rol alan Özge Borak, henüz 8 yaşındayken girdiği bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım attı. Peki Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler...

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Bir dönem kendisi gibi oyuncu Ata Demirel ile evli olan Özge Borak'ın hayatı merak konusu oldu. Güzel oyuncu İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. Peki Özge Borak hangi dizi ve filmlerde oynadı?  

ÖZGE BORAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özge Borak 14 Şubat 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir ailenin kızı olan Borak, Ata Demirer ile 2012 yılında evlenmişlerdi. Çift 2014 yılında ise boşandı. 

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler

Özge Borak'ın annesi, balerin Buket Borak'tır. Kardeşi Selim Borak ise İDOB'un baş dansçılarındandır. Özge Borak Ata Demirel'den önce Bülent Şakrak ile 2006 yılında evlenmiş, 2010 tarihinde ise boşanmıştı.

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler

Borak, 1.72 metre boyunda, 60 kilo ve Kova burcudur.

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler

ÖZGE BORAK'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Bir dönem Güldür Güldür Show ekibinde yer alan Özge Borak son olarak Menajerimi Ara dizisine katıldı. Borak, Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara'da ‘Ceyda’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

İşte Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler;

2017-2018 – İstanbullu Gelin (Begüm) (TV Dizisi)
2016 – Dedemin Fişi (Nurgül) (Sinema Filmi)
2016 – Benim Adım Feridun (Ayla) (Sinema Filmi)

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler
2014-2017 – Güldür Güldür (Nezaket) (TV Programı)
2014 – Bana Adını Sor (Yasemin) (Sinema Filmi)
2014 – Eyvah Eyvah 3 (Müjgan) (Sinema Filmi)
2013 – Bir Yastıkta (Ahsen) (TV Dizisi)

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler
2012 – Leyla İle Mecnun (Pakize) (TV Dizisi)
2011 – Bir Günah Gibi (Penan) (TV Dizisi)
2011 – Eyvah Eyvah 2 (Müjgan) (Sinema Filmi)
2010 – Eyvah Eyvah (Müjgan) (Sinema Filmi)
2009-2010 – Küçük Kadınlar (Eylül) (TV Dizisi)

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler
2007-2009 – Eşref Saati (Reyhan) (TV Dizisi)
2005-2007 – Ihlamurlar Altında (Elif) (TV Dizisi)
2003—2004 – Sultan Makamı (Nazlım) (TV Dizisi)
2003 – Kara Gün (TV Filmi)

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler

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