Özge Özdinçer ilk kitabıyla Sancaktepe kitap fuarında

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşayan Eğitimci-Yazar Özge Özdinçer, ilk kitabı “Fırsatlar ve İnsanlar” ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

28-29 Eylül tarihlerinde saat 14.00 ile 16.00 arasında İstanbul Sancaktepe Kitap Fuarı’nda yapılacak imza gününde Uyanış Yayınevi’nin standında imza gününe katılacak olan Özge Özdinçer, okurlarıyla ilk imza heyecanını yaşayacak.

Amaç, öğrenciler ve toplumda farkındalık yaratmak

Özge Özdinçer, öğretmenlik hayatında edindiği bilgi ve deneyimleri, öğrencilerine ve topluma farkındalık sunmak amacıyla bu kitapta topladığını belirterek, “Bu kitabımla kişilerin kendini tanıyıp farkındalık kazanmasını ve kitaptan edindiği bilgilerin ışığında kendine ve çevresine fayda sağlayabilmesini hedefliyorum” diye konuştu.

Özdinçer, "Fırsatlar ve İnsanlar" kitabının 1,5 yılda tamamlandığını ifade ederek, tüm seçkin internet sitelerinde ve kitapevlerinde satışa sunulduğunu kaydetti.

Genç eğitimci-yazar, bir sonraki hedefinin ise “Hayaller ve Hayatlar” isimli kitap çalışması olduğunu sözlerine ekledi.