Özge Özpirinçci ile İlk ve Son dizisinde başrolü paylaşan Salih Bademci'den sevişme sahneleri hakkında çarpıcı açıklamalar! "Sete üç aylık hamile geldi" BluTV'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinçci ile sevişme sahneleriyle çok konuşulan oyuncu Salih Bademci, verdiği röportajda ateşli sahneler hakkında açıklamalarda bulunarak, "Kolay değildi. Senaryoyu görüp okuduğumda 'Nasıl yapacağız' dedim ama Özge benim bu işte en büyük şansımdı" dedi.

1 7 İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinçci ile evli bir çifti canlandıran Salih Bademci, Hürriyet'e verdiği röportajda dizideki sevişme sahneler ve partnerinin hamileliği hakkında konuştu.