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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinden beklenen müjde! Bebeklerine kavuştular! Hastaneden ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk kızlarını kucaklarını aldı. Doğum, İstanbul'daki özel hastanede gerçekleşti.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinden beklenen müjde! Bebeklerine kavuştular! Hastaneden ilk açıklama geldi

Yaklaşık 8 yıldır Burak Yamantürk ile birlikte Özge Özpirinçci, bugün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinden beklenen müjde! Bebeklerine kavuştular! Hastaneden ilk açıklama geldi

Özge Özpirinçci ve eşinin bebeklerine henüz isim vermediği de öğrenilirken ünlü oyuncu daha önce de yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söylemişti.

Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinden beklenen müjde! Bebeklerine kavuştular! Hastaneden ilk açıklama geldi

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