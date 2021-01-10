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  3. Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, bu mevsimde denize girdiler!

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, bu mevsimde denize girdiler!

Oyunculuk performansı ve katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk ile önceki gün denize girdi. Bu mevsimde denizin tadını süren çiftin paylaşımda bulunduğu fotoğraflara beğeni yağdı.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, bu mevsimde denize girdiler!

Koronavirüs salgından dolayı hayatlarını bir süredir Bodrum'da sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti, ocak ayında güzel havanın tadını çıkarmak için denize girdi. Ünlü çiftin, bu mevsimde denize girmesi herkesi şaşkına çevirdi.

"EGE'DE HUZUR İÇİNDEYİZ"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile çekindiği fotoğraf karesini yayınlayan Burak Yamantürk'ün paylaşımına, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu takipçilerinden yorum ve beğeni yağmıştı.

Geçtiğimiz ay Etiler'de AVM'den çıkarken görüntülenen ikili, " İstanbul'da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege'ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, bu mevsimde denize girdiler!

EN SEVDİĞİM AKTİVİTE YÜZMEK

Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, en büyük hobisinin yüzmek olduğunu dile getirmişti. Başarılı oyuncu bu mevsimde denize girmesiyle en sevdiği aktiviteyi gerçekleştirdi.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, bu mevsimde denize girdiler!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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