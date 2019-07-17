Özge Ulusoy Faceapp'ı kullanarak ters etki yaptı

Sosyal medyada hızla yayılan yaşlandırma efekti akımına dahil olan ünlü isimler, yaşlanmış fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaşıyor. Son olarak akıma dahil olan çok konuşulan isim Özge Ulusoy, diğer ünlülerin tam tersine gitti.

"BEN ŞAHSEN GENÇLEŞTİRMEYİ TERCİH ETTİM"

Aralarında Cem Yılmaz, Murat Boz, Şahan Gökbakar, Engin Öztürk'ün de bulunduğu birçok isim bu uygulamayla takipçilerini yıllar sonrasına götürürken Ulusoy, geçmişi tercih ederek "Ben şahsen gençleştirme tercih ettim" notuyla fotoğrafını paylaştı.

İLTİFAT YAĞDIRDILAR

Efekti yüzüne uygulayan ünlü mankenin takipçileri şimdiki halinden çok da farklı olmadığını söyleyerek Ulusoy'a iltifat yağdırdı.