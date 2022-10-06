Özgeci isminin anlamı nedir, Özgeci ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Özgeci isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Özgeci ismi ne demek, Özgeci ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Özgeci isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse), diğerkâm.

Özgeci İsminin anlamı nedir? TDK Özgeci anlamı:

Özgeci ismi Türk dil kurumunda Kişisel yarar gözetmeden başkasına yararlı olmaya çalışan kimse olarak tanımlanmaktadır.

Özgeci İsmi Kuranda geçiyor mu?

Özgeci ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Özgeci isminin kökeni:

Özgeci ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Özgeci isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Özgeci isminin rengi:

Turkuaz

Özgeci ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Özgeci isminin Harf Analizi Nedir ?

Özgeci ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ö : Azimli/bencil

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

G : Dirençli, zor hayat dersleri

E : İletişim, duygusal karışık

C : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Özgeci isminin Numerolojisi Kaçtır?

Özgeci ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ö: 19

Z: 29

G: 8

E: 6

C: 3

İ: 12

= 77– Özgeci İsminin Numeroloji Toplamı 77’dir.

Özgeci isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Özgeci ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Özgeci isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ö: 6Z: 8G: 7E: 5C: 3İ: 9 = 38

3 + 8 = 11 Kader sayısıdır

Özgeci isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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