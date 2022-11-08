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Özgen Nama açıkladı! İBB Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, İBB Halk Ekmek'in fiyatı hakkında açıklama yaptı.
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