Özgen Nama açıkladı! İBB Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, İBB Halk Ekmek'in fiyatı hakkında açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Özgen Nama açıkladı! İBB Halk Ekmek'e zam gelecek mi? 1

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın İstanbul'da 5 TL'den satılan ekmeğin 7.5 TL'ye yükseleceğine ilişkin açıklaması sonrası gözler İBB Halk Ekmek bünyesi altında satılan ekmeğin fiyatını gündeme getirdi.

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