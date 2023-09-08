Özgener: “Dün de bugün de ilklerin şehri İzmir”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesinin başlangıç noktası, bağımsızlığın sembol şehri...

İhlas Haber Ajansı
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Özgener: “Dün de bugün de ilklerin şehri İzmir”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesinin başlangıç noktası, bağımsızlığın sembol şehri olan İzmir'in, Türkiye'nin kalkınması için çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

İzmir'in tarihi boyunca ilklerin şehri olduğunu ifade eden Özgener, sözlerine şöyle devam etti: "İzmir'in ticari geleneğinin güçlü olması nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi, Türkiye'nin geleceğine damga vuran en önemli buluşmadır. İzmir İktisat Kongresi'nden dört yıl sonra İzmir Ticaret Odası Meclisi'nin İzmir'de 9 Eylül'de bir sergi açılması yönündeki kararı çerçevesinde "9 Eylül Sergisi" 4-25 Eylül 1927 tarihinde gerçekleştirildi. 72'si yabancı olmak üzere 338 şirketin yer aldığı serginin başarısı İzmir'de fuarcılık kültürü ve geleneğinin temelini oluşturdu ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın başlangıcı oldu."

"İzmir'in ilkleri bunlarla da sınırlı kalmadı"

"İzmir'in ilkleri bunlarla da sınırlı kalmadı" diyen Özgener, "Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı 1926 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bahçesinde inşa edildi. 1975'de ilk dayanıklı süt üretimi İzmir'de yapıldı. Türkiye'nin ilk tüp bebeği 1989 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde doğdu. İlk Türk bayraklı konteyner hat taşımacılığı 1996 yılında İzmirli bir firma tarafından yapıldı. Türkiye'nin ilk sertifikalı organik ürünler pazarı İzmir'de düzenlendi. İlk kadın tiyatrocu Afife Jale ilk oyununu İzmir'de sergiledi. Anadolu'nun ilk demiryolu İzmir'e yapıldı. İlk Türk Bankası 1888'de İzmir'de şubesini açan Ziraat Bankası oldu" dedi.

"Müstesna bir kentin paydaşlarıyız"

Özgener açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bizler, saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok ilke ev sahipliği yapan müstesna bir kentin paydaşlarıyız. Bu nedenle çalışmalarımızı kentimizin tarihi misyonundan aldığımız motivasyonla yürütüyor, projelerimizin kentimizin "ilk"ler kültürüne uygun olmasına özen gösteriyoruz. Dünün en büyük girişimcilik örneklerine imza atan İzmirimizin, yeni nesil teknolojiler ile inovasyon ve girişimcilik dünyaya öncü olması en temel hedefimiz. Bu duygu ve düşüncelerle İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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