Özgener’den MB’nın faiz indirimi açıklaması

Merkez Bankasının (MB) faiz indirimine ilişkin açıklama yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Özel bankaların da kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine eşlik etmesini bekliyoruz" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin açıklama yaptı. Özgener, "Merkez Bankası faiz indirimine "devam" dedi. 3,25'lik faiz indirimiyle birlikte politika faiz oranını yüzde 16,5'e çekti. Merkez Bankası politika faiz oranları ile enflasyon oranları benzer seviyelere geldi. Bu gelişme sayesinde iş dünyası olarak daha düşük maliyetlerde borçlanmamıza fırsat tanındı. Yüksek faiz, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engel. Bu nedenle faiz indirimiyle yakalanan fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Önceki faiz indirimiyle birlikte yüzde 1'in altına çekilen konut kredisi faiz oranlarının ve ticari kredi faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesini ümit ediyoruz. Kamu bankaları başrolü oynayacaklardır. Ancak özel bankaların da kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine eşlik etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Rakiplerimize göre yüksek"

Aynı zamanda kredi yapılandırmalarının gerçekleşmesini ve yeni kurulan firmalara kredi vermek için desteklerini talep eden Özgener, "Bazı firmalarımız ticari hayatın bir gereği olarak nakit sıkıntısı ve borçlarını ödemede sıkıntı yaşayabiliyor ve bu noktada sıkıntıyı aşmak amacıyla bankalarımızın desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Cirosu anlamlı olan, yıllarca düzgün bir şekilde iş ilişkisi olan firmalarımıza destek verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç olarak Merkez Bankası faiz indirimini memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu haliyle bile faiz oranları rakiplerimize göre yüksek. Bu nedenle üretimin, yatırımın, ihracatının önünün daha da açılması için gelecek aylarda da enflasyonda iyileşmenin ve faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor ve istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA