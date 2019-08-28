Özgener’den "Orman yangınlarına hep birlikte hazır olalım" çağrısı

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bir araya gelelim, ekoloji ve ormanlarla ilgili uzman üyelerimiz, arkadaşlarımız bize bilgi versin, yönlendirsin. Devlet yetkilileriyle, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelelim. Hep birlikte hazır olalım. İzmir'in, Ege'nin, Türkiye'nin tek bir ormanını bir daha alevler içinde görmemek için ne yapacaksak hemen yapalım" dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu (İZTO) Ağustos ayı olağan meclisi, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleşti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, konuşmasında orman yangınları ve kadın cinayetlerine değindi. Orman yangınlarının, sadece son yılların değil, cumhuriyet tarihi boyunca yaşanılan en büyük sorunların başında geldiğini kaydeden Özgener, "Bütün yapmamız gereken hazır olmak ve hazır olmayı sadece devletten, hükümetlerden beklememek. Hepimiz İzmir'imizin güzel ormanları, ülkemizin dört bir yanında doğa yanarken çaresizliği yaşadık. Ben şahsen bir daha bu çaresizliği yaşamak istemiyorum. Bir araya gelelim, ekoloji ve ormanlarla ilgili uzman üyelerimiz, arkadaşlarımız bize bilgi versin, yönlendirsin. Devlet yetkilileriyle, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelelim. Hep birlikte hazır olalım. İzmir'in, Ege'nin, Türkiye'nin tek bir ormanını bir daha alevler içinde görmemek için ne yapacaksak hemen yapalım. Yangında kaybettiğimiz ormanları yerine koymak için başlattığımız "Hedef 1 Milyon Fidan" gibi kampanyaları daha da ileri götürüp ülkemize yeni ormanlar kazandıralım. Oda olarak, "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyasına 10 bin fidan bağışı yaptık. Üniversitemiz de 10 bin fidan bağışlayarak kampanyayı destekliyor" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte kadınları dinlemeliyiz"

Emine Bulut cinayetini hatırlatarak kadın cinayetlerine dikkat çeken Özgener, isyan etmenin, üzülmenin ve lanetlemenin yeterli olmadığını, yaşananların asayiş sorunu değil, toplumsal ve sosyokültürel bir sorun olduğunu herkesin kabul etmesi gerektiğini belirtti. "Hep birlikte kadınları dinlemeliyiz" diyen Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların öncülüğünü kabul etmeli, neler yapabileceğimizi onlardan öğrenmeliyiz. Kadınlarla ilgili en temel sorunlarla ilgili yapılan toplantılarda, çalışmalarda bile erkekleri kürsülerde, karar verici rollerde görüyorsak, ortada bizim de dahil olduğumuz kültürel bir sorun var demektir. Kadın cinayetlerini hep birlikte durdurmak için önerilerini, görüşlerini, projelerini kadın üyelerimizden rica ediyoruz. Onlara hak ettiği değeri vermemekte direnen her odağın, her kişinin karşısında olduğumuzu da belirtmek istiyorum."

"Geleceğin kentleri şimdiden inşa edilmeli"

Ağustos ayı içerisinde İzmir ve Denizli'de yaşanılan depremlerin, bazı önlemlerin bir an önce alınması gerektiğinin hatırlanmasına neden olduğunu vurgulayan Özgener, deprem yönetmeliklerinin büyük felaketlerin ardından değiştiğini, yeni yapılan inşaatlara bazı standartların getirildiğini ancak bunların ne kadar yeterli olduğunun tartışılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin kentsel dönüşümü hızlandırması gerektiğini kaydeden Özgener, "Geleceğin kentleri şimdiden inşa edilmeli, deprem riski en aza indirmeli. Deprem anında toplanma yerleri ile ilgili halkımızın bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Deprem bu kentin gerçeği ve deprem öncesi ve sonrası tüm tedbirlerin önceden bilinmesi ve farkındalık sağlanmasında fayda görüyoruz. Oda olarak bu konuda da katkı sağlamaya hazırız" diye konuştu.

İzmir'de yeniden Ro-Ro dönemi

Geçen yıl ağustos ayından bu yana alınan UKOME kararı gerekçesiyle İzmir Alsancak Limanı'ndan Ro-Ro taşımacılığı yapılamadığını dile getiren Özgener, şunları söyledi: "UKOME, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek Ro-Ro seferlerinin iptaline zemin hazırlayan karar almıştı. Halbuki Ro-Ro seferleri için tırlar şehir trafiğini hafta sonu gece saatlerinde kullanıyor. Sayıları da konteyner tırlarının çok çok altında. Oda olarak, Ro-Ro seferlerinin İzmir Alsancak Limanı'ndan yeniden başlatılmasına ilişkin İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesine girişimlerde bulunduk. Çabalarımız sonucunda, 8 Ağustos tarihli UKOME toplantısında karar revize edildi. Buna göre, Ro-Ro seferleri yapacak tırların şehir trafiğinin yoğun olmayan saatlerinde girişine olanak tanındı. Şimdi revize edilen bu UKOME kararı ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi başlatacağız. Önümüzdeki hafta Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Amacımız, İzmir-İtalya Ro-Ro taşımacılığı hizmetinin, Çeşme ve İzmir Alsancak Limanı çıkışlı olmak üzere, her iki liman üzerinden verilmesini sağlanması."

"Esas hedef, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmek"

Dünya ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Özgener, "Ülkemizin bir numaralı ticari partneri AB'de yaşanan daralma, ülkemiz ihracatını belirgin biçimde yavaşlatıyor. Avrupa'nın büyümesi ve ekonomik durumu ülkemiz dış ticareti için büyük önem taşıyor. Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu. Bu durum, devamlı cari açık vermeye alışmış Türkiye ekonomisi için istisnai bir durum. Katma değerli üretim ve ihracata dayalı ekonominin geliştirilmesiyle birlikte cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmek esas hedef olmalıdır" dedi.

"Rakamlar hem başarıyı hem de potansiyeli gösteriyor"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2019 verilerine göre Türkiye'de ihracatın yüzde 14,3, ithalatın ise yüzde 22,7 azaldığını ifade eden Özgener, "Dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 haziran ayında yüzde 70,1 iken, 2019 Haziran ayında yüzde 77,7'ye yükseldi. Sektörlere detaylı bir şekilde baktığımızda, İzmir geçen 9 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinden en çok pay alan üçüncü kent olma konumunu koruyor. Bu rakamlar hem başarıyı, hem de büyük bir potansiyeli gösteriyor. Odamızın da içerisinde yer aldığı tarımsal organize sanayi bölgesi (OSB) projeleri ile İzmir'in tarımsal sanayi potansiyelinin etkin kullanılmasının sağlanacağını düşünüyoruz. İzmir'in bu noktada desteklemelerden yararlanabilmesi önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA