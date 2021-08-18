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Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Özgü Kaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yer verdik...

Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son olarak ananesini kaybettiğini duyurmasıyla gündeme gelen güzel oyuncu Özgü Kaya merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte detaylar...

ÖZGÜ KAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.

Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

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