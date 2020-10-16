Özgü Namal eşinin ölümünün ardından ilk kez görüntülendi!

Kısa bir süre önce eşi Serdar Oral'ı kalp krizinden kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal ilk defa iki çocuğu ile birlikte Kavacık'ta görüntülendi.

Eşini kaybetmesinin ardından ilk kez görüntülenen Özgü Namal'ın yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal’ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.

Muhabirleri görünce şaşıran Özgü Namal yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.

Ünlü oyuncu eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra çocuklarına da acı durumu anlatamamıştı.

Namal, “Nasılsınız?” sorusuna, “Hayırdır?” cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.

Büyük acı yaşayan Özgü Namal, cenazeye iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek göndermişti.