Gerçek Gündem'in haberine göre, Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, hayatını kaybetti. Muğla'da hayatlarını sürdüren çift, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Peki, Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden Öldü? Detaylar haberimizde...

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti!

SERDAR ORAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi farklı bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.

NEDEN ÖLDÜ?

Özgü Namal ile eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz’de yaşıyordu. Serdar Oral'ın hayatını kaybetmesiyle ünlü oyuncunun dünyası başına yıkıldı. Gerçek Gündem'in haberine göre Serdar Oral kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Melahat Özgü Namal 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır. 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır. Kurtlar Vadisi Dizisinde yarattığı Polat Alemdarın sevgilisi Elif Eylül karakteriyle geniş kitleye tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.