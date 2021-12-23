Özgül ne demek, TDK'ya göre Özgül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Özgül ne demek? Özgül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi özgül kelimesi. Peki özgül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre özgül nedir, özgül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖZGÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Özgül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre özgül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir türle ilgili, bir türe ilişkin



ÖZGÜL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Demek ki güzele olan eğilim insanın özgül bir vasfı değil.



ÖZGÜL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- özgül ağırlık

