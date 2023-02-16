Ozgun Ali Koklu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgun Ali Koklu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgun Ali Koklu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgun Ali Koklu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgun Ali Koklu 15 Temmuz 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgun Ali Koklu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozgun Ali Koklu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ozgun Ali Koklu'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozgun Ali Koklu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozgunkoklu1/

Ozgun Ali Koklu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgun Ali Koklu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ozgun Ali Koklu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgun Ali Koklu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2017 yılında Erokspor

15 Eylül 2020 yılında Çatalcaspor

30 Haziran 2021 yılında E. Erokspor

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Ozgun Ali Koklu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgun Ali Koklu şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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