Özgür Aksoy anısına tiyatro günleri

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu işbirliği ile düzenlenen "Özgür Aksoy Tiyatro Buluşması" etkinliklerinde altı farklı oyun Gemlik'te sergilenecek.

Gemlik'in değerli isimlerinden, 2017 yılında hayatını kaybeden Avukat Özgür Aksoy anısına tiyatro etkinlikleri düzenlenecek. Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu işbirliğinde düzenlenen buluşmalarda altı farklı oyun Cemil Meriç Kültür Merkezi ve Manastır Yunus Emre Kültür Merkezi'ne ücretsiz olarak sahnelenecek.

Etkinlikler kapsamında 24 Ekim Perşembe 20.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde Bursa Barosu Tiyatrosu'nun "Barış Oyunu" 25 Ekim Cuma 20.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi Tiyatro Topluluğu'nun "Her Hırsız Haydut Değildir" oyunu, 26 Ekim Cumartesi 20.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde İstanbul Barosu Tiyatrosu'nun "Enayi" oyunu, 27 Ekim Pazar 14.00'te Manastır Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Anadolu Üniversitesi SuiGeneris Tiyatro Topluluğu'nun "Güldürüklü Temaşa" oyunu, ardından 20.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde "12 Öfkeli" oyunu, 28 Ekim Pazartesi 20.00'de Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu'nun "Kocamın Nişanlısı" oyunu izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Avukatlığın yanı sıra Gemlik Belediye Meclis Üyeliği de yapmış olan Özgür Aksoy, şiir ve tiyatro ile de ilgiliydi. Bursa Barosu Tiyatro Topluluğu'nda da yer alan Aksoy, çeşitli oyunlarda sahne almıştı. Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu yetkilileri etkinliklerin halka açık olduğunu belirterek tüm Gemlikleri oyunları izlemeye davet ettiler.

Kaynak: İHA