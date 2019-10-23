Özgür Aksoy Tiyatro Buluşması başlıyor

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu iş birliği ile düzenlenen "Özgür Aksoy Tiyatro Buluşması" 24 Ekim Perşembe günü başlıyor.

Gemlik'in sevilen isimlerinden, 2017 yılında vefat eden Avukat Özgür Aksoy, tiyatroyla anılacak. Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu iş birliğiyle düzenlenen buluşmalarda, 24-28 Ekim tarihleri arasında altı farklı oyun, Cemil Meriç Kültür Merkezi ve Manastır Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Kaynak: İHA