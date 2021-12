Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel konukları arasında olan Özgür Can Çoban izleyici tarafından merak edildi. Biz de haberimizde 'Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtlarına yer verdik...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşına özel çekilen bölümünde konuk olan Özgür Can Çoban, merak konusu oldu. Peki Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar... ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 28 yaşında olan Özgür Can Çoban ''Kral Türkiye Müzik Ödülleri Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülleri''nde ”En İyi Genç Yetenek" olarak gösterildi.. Çok sayıda enstrüman çalabilen güçlü yorumu ve sesiyle Özgür Can Çoban İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden Yüksek Onur Derecesi ile Mezun oldu. ?Yılbaşının kutlanmasını uygun buluyor musunuz?

Emine Özfalcı Magazin Editörü özgür can çoban