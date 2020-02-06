Özgür Çek: “Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor”

Denizlispor'un yeni savunmacısı Özgür Çek, bu haftanın tüm kulüpler için kritik olduğunu kaydederek, "Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor. Bu hafta bana göre ligin barajının ne olacağının çok daha net belli olacağını düşünüyorum" dedi.

Denizlispor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Çek, "Öncelikle zor bir deplasman. Konyaspor bu ligin hem çok koşan takımlarından bir tanesi hem de özellikle içeride daha fazla topa sahip olan bir takım. Tabi ki zor bir maç bekliyor. Ligin ikinci yarısında zaten sizin de bildiğiniz gibi kolay bir maç yok. Özellikle ikinci yarıda alt tarafta sıkıntılar var, üst taraflarda herkes birbirine yakın. Zor bir deplasman olacak. Umarım Konya deplasmanından puanlarla dönüp moralimizi yükseltmek istiyoruz. Kalan haftalara da umutlu ve olumlu bakmak için oradan puanlarla dönmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor"

Özgür Çek, ligin durumuyla ilgili ise, "Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam 37 puan alan takım düşmüştü. Bu sezon özellikle bu hafta bana göre ligin barajının ne olacağının çok daha net belli olacağını düşünüyorum. Bizim çok fazla alt tarafa bakmadan üst tarafa odaklanmamız gerekiyor. O da Konyaspor maçında veya gelecek hafta oynayacağımız Kayserispor, ondan sonra oynayacağımız Kasımpaşa yani hemen hemen alt taraftaki takımlarla oynayacağız. Bu üç haftada alacağımız sonuçlar umarım olumlu olur. Biz de sezon sonuna rahat bir şekilde girmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA